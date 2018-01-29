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|29.01.2018 12:19 Жителям Тульской области не стесняются продавать просроченную колбасу
|Вести-Тула
Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Новомосковске и Донском, в Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах была проведена 51 проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся реализацией мясной продукции в организациях торговли и общественного питания.
Выявлены различные нарушения, среди них - реализация продовольственных товаров с истекшим сроком годности. Возбуждено 72 дела об административном правонарушении, арестованы 66 партий мясной продукции общим весом более 213 килограммов.
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