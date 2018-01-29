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НОВОСТИ | Общество



29.01.2018 11:37 Братья Запашные привезли в Тулу «Эмоции»
Надежда Долгих

Братья Запашные привезли в Тулу «Эмоции»

| фото |
Братья Запашные не любят, когда их называют только дрессировщиками. В новой программе, как и в других своих шоу, они выступают и как жонглеры, и как акробаты и джигиты. Фирменный трюк Эдгарда Запашного, внесенный в Книгу рекордов Гиннеса в 2011 году, будет представлен в коном аттракционе «Эллада».

«Это и акробатика на лошадях, и жонглирование, и парная акробатика, номер па-де-де, где я со своей партнершей стоим на паре лошадей и делаем несколько сложных акробатических трюков. Это и джигитовка», - рассказал народный артист России Эдгард Запашный.

Новая программа братьев Запашных носит яркое название «Эмоции». Причем оно носит двойной смысл, который скрыт в самом прочтении. Народный артист России Аскольд Запашный рассказал, что «с одной стороны это буквальное прочтение - эмоции, а с другой стороны - это эмоции И. Каждый номер покрашен в свой цвет, и каждый из цветов обозначает какую-то определенную эмоцию. Почему эмоции И? Мне кажется, что из хорошего цирка люди должны что-то выносить».

А выходить из цирка - территории детства, улыбки и радости - без восхищения только что увиденным невозможно. Клоуны, жонглеры, акробаты и воздушные гимнасты держат в напряжении на протяжении всего шоу.

На манеже Тульского цирка появятся умные собачки, лошади, попугаи Ара, большие дикие кошки, среди которых тигры и львы. Захватывающие трюки покажут не только Запашные, но и другие ведущие артисты российского цирка. «Мировые трюки будут показаны каждый день. И трюк, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса - прыжок брата верхом на льве, и наши акробаты на досках будут делать тройное сальто, прогнувшись на одной ходуле», - обещает Эдгард Запашный.

Артисты признаются: с каждым годом искушенного зрителя все труднее удивить, и программа с каждым годом становится все сложнее и опаснее. Однако цирку с мировым именем Запашных удается не только соответствовать тенденциям, но и задавать мировые тренды.













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