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29.01.2018 11:05 Блокадники поделились воспоминаниями с корреспондентом тульских «Вестей» Олег Масальский





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«Нас оберегали родители. Отец у меня умер в феврале 1942 года. Осталась мама и трое иждивенцев – двое детей и неработающая свекровь. Ей, конечно, досталось на полную катушку», - вспоминает председатель Тульской региональной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Людмила Николаева.



Когда фашисты в сентябре 41-го уже взяли Ленинград в кольцо, танки Гудериана подходили и к Туле. Василий Никифорович Корольков тогда еще мальчишкой как мог помогал оборонять город. Возил на подводе провизию, бутылки с зажигательной смесью. Судьба распорядилась так, что уйдя на фронт в восемнадцать, окончив курсы танкиста, по распределению Василий Корольков попал на Ленинградский фронт. И именно он зимой 43-го принимал участие в «Искре» - первой успешной операции советских войск по прорыву блокады Ленинграда.



«Когда пошли в наступление, было море огня, страшно смотреть, - рассказал Василий Никифорович Корольков. - Подъезжаем к передовой, артиллерии дают команду «Обстрел», прекращают, пускают танки в наступление. А потом в ДОТы и ДЗОТы ворвалась пехота, вплоть до рукопашной схватки».



Бои шли весь день, поесть удавалось лишь утром или вечером. Василий Никифорович говорит, что кормили хорошо, но силы придавало не это. Когда думали, что сейчас в Ленинграде кто-то делит кусочек хлеба на всю семью, в бой шли еще самоотверженнее. Как итог - был освобождён Шлиссельбург и очищено от противника всё южное побережье Ладожского озера. Пробитый вдоль берега коридор восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной. «Когда освобождаешь город – радости полно! Придумали салюты давать», - вспоминает Корольков.



Но до полного снятия блокады оставался еще год. Когда все закончилось, выжившие блокадники стали объединяться и теперь, как правило, всегда держатся вместе. А о страшных днях ими написаны сотни книг.



Дети блокадного Ленинграда рассказывают сегодняшним школьникам о тяготах, пережитых во время Великой Отечественной. Те 872 дня, что длилась блокада, для ленинградцев стали небывалым испытанием. Пережили его не все. Многие дети тогда остались сиротами.«Нас оберегали родители. Отец у меня умер в феврале 1942 года. Осталась мама и трое иждивенцев – двое детей и неработающая свекровь. Ей, конечно, досталось на полную катушку», - вспоминает председатель Тульской региональной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Людмила Николаева.Когда фашисты в сентябре 41-го уже взяли Ленинград в кольцо, танки Гудериана подходили и к Туле. Василий Никифорович Корольков тогда еще мальчишкой как мог помогал оборонять город. Возил на подводе провизию, бутылки с зажигательной смесью. Судьба распорядилась так, что уйдя на фронт в восемнадцать, окончив курсы танкиста, по распределению Василий Корольков попал на Ленинградский фронт. И именно он зимой 43-го принимал участие в «Искре» - первой успешной операции советских войск по прорыву блокады Ленинграда.«Когда пошли в наступление, было море огня, страшно смотреть, - рассказал Василий Никифорович Корольков. - Подъезжаем к передовой, артиллерии дают команду «Обстрел», прекращают, пускают танки в наступление. А потом в ДОТы и ДЗОТы ворвалась пехота, вплоть до рукопашной схватки».Бои шли весь день, поесть удавалось лишь утром или вечером. Василий Никифорович говорит, что кормили хорошо, но силы придавало не это. Когда думали, что сейчас в Ленинграде кто-то делит кусочек хлеба на всю семью, в бой шли еще самоотверженнее. Как итог - был освобождён Шлиссельбург и очищено от противника всё южное побережье Ладожского озера. Пробитый вдоль берега коридор восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной. «Когда освобождаешь город – радости полно! Придумали салюты давать», - вспоминает Корольков.Но до полного снятия блокады оставался еще год. Когда все закончилось, выжившие блокадники стали объединяться и теперь, как правило, всегда держатся вместе. А о страшных днях ими написаны сотни книг.





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