Неизбежное:
Капремонт дорожает
Матвей:
Путь к жизни
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



29.01.2018 11:05 Блокадники поделились воспоминаниями с корреспондентом тульских «Вестей»
Олег Масальский

Блокадники поделились воспоминаниями с корреспондентом тульских «Вестей»

| фото |
Дети блокадного Ленинграда рассказывают сегодняшним школьникам о тяготах, пережитых во время Великой Отечественной. Те 872 дня, что длилась блокада, для ленинградцев стали небывалым испытанием. Пережили его не все. Многие дети тогда остались сиротами.

«Нас оберегали родители. Отец у меня умер в феврале 1942 года. Осталась мама и трое иждивенцев – двое детей и неработающая свекровь. Ей, конечно, досталось на полную катушку», - вспоминает председатель Тульской региональной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Людмила Николаева.

Когда фашисты в сентябре 41-го уже взяли Ленинград в кольцо, танки Гудериана подходили и к Туле. Василий Никифорович Корольков тогда еще мальчишкой как мог помогал оборонять город. Возил на подводе провизию, бутылки с зажигательной смесью. Судьба распорядилась так, что уйдя на фронт в восемнадцать, окончив курсы танкиста, по распределению Василий Корольков попал на Ленинградский фронт. И именно он зимой 43-го принимал участие в «Искре» - первой успешной операции советских войск по прорыву блокады Ленинграда.

«Когда пошли в наступление, было море огня, страшно смотреть, - рассказал Василий Никифорович Корольков. - Подъезжаем к передовой, артиллерии дают команду «Обстрел», прекращают, пускают танки в наступление. А потом в ДОТы и ДЗОТы ворвалась пехота, вплоть до рукопашной схватки».

Бои шли весь день, поесть удавалось лишь утром или вечером. Василий Никифорович говорит, что кормили хорошо, но силы придавало не это. Когда думали, что сейчас в Ленинграде кто-то делит кусочек хлеба на всю семью, в бой шли еще самоотверженнее. Как итог - был освобождён Шлиссельбург и очищено от противника всё южное побережье Ладожского озера. Пробитый вдоль берега коридор восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной. «Когда освобождаешь город – радости полно! Придумали салюты давать», - вспоминает Корольков.

Но до полного снятия блокады оставался еще год. Когда все закончилось, выжившие блокадники стали объединяться и теперь, как правило, всегда держатся вместе. А о страшных днях ими написаны сотни книг.














АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .