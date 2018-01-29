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29.01.2018 10:37 Кто поможет тулякам избавиться от пивнушек на первых этажах? Алексей Ерёмин





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Жалоб в различные инстанции было отправлено без счёта. Однако ответы приходили достаточно расплывчатые. О том, что купить пенный напиток здесь можно в любое время суток, не дожидаясь заветных 14:00 по полудню, когда спиртное, согласно региональному закону, можно купить вполне легально, подтверждают и постоянные клиенты заведения.



Вооружившись мобильным телефоном, идём в магазин и делаем заказ. Если очень хочется, то, как оказалось, всегда пожалуйста. Мы произвели контрольную закупку, но продавца не смутило присутствие съёмочной группы – она продолжила продавать алкоголь.



С 1 января 2018 года, согласно региональному закону, на территории губернии начал действовать дополнительный запрет на розничную продажу пива и пивных напитков в нежилых помещениях многоквартирных домов. Исключением стали только сетевые супермаркеты, большие магазины и общепит.



Как сообщила председатель Комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева, «вся информация по дислокации таких объектов была предоставлена в УМВД. Работа правоохранительных органов началась в праздничные дни».



Многие предприниматели сразу же решили объявить себя общепитом, которым, как уже было сказано, продавать алкоголь можно и находясь на первых этажах, но всё не так просто. По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александра Ломовцева, «точка общепита должна иметь отдельную от жилого дома вентиляцию, отдельную канализацию, систему доставки, приёмки продуктов и их приготовления».



Напомним, по действующему законодательству получить лицензию могут только юридические лица, индивидуальные предприниматели – нет.



Пенным в таких заведениях, как правило, торгуют в любое время суток и в любых количествах. Кому-то прибыль, а кому-то и бессонные ночи. «Рядом сидят пьют, дерутся. Летом окна открыть нельзя – страшно», - жалуется жительница дома №14 по улице Максима Горького посёлка Косая Гора Алла Корнеева.Жалоб в различные инстанции было отправлено без счёта. Однако ответы приходили достаточно расплывчатые. О том, что купить пенный напиток здесь можно в любое время суток, не дожидаясь заветных 14:00 по полудню, когда спиртное, согласно региональному закону, можно купить вполне легально, подтверждают и постоянные клиенты заведения.Вооружившись мобильным телефоном, идём в магазин и делаем заказ. Если очень хочется, то, как оказалось, всегда пожалуйста. Мы произвели контрольную закупку, но продавца не смутило присутствие съёмочной группы – она продолжила продавать алкоголь.С 1 января 2018 года, согласно региональному закону, на территории губернии начал действовать дополнительный запрет на розничную продажу пива и пивных напитков в нежилых помещениях многоквартирных домов. Исключением стали только сетевые супермаркеты, большие магазины и общепит.Как сообщила председатель Комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева, «вся информация по дислокации таких объектов была предоставлена в УМВД. Работа правоохранительных органов началась в праздничные дни».Многие предприниматели сразу же решили объявить себя общепитом, которым, как уже было сказано, продавать алкоголь можно и находясь на первых этажах, но всё не так просто. По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александра Ломовцева, «точка общепита должна иметь отдельную от жилого дома вентиляцию, отдельную канализацию, систему доставки, приёмки продуктов и их приготовления».Напомним, по действующему законодательству получить лицензию могут только юридические лица, индивидуальные предприниматели – нет.





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