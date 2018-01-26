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26.01.2018 17:30 Посетителей Городского концертного зала ждет яркое шоу "Вести-Тула"





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Престиж конкурса олицетворяет высокий уровень участников и профессиональная судейская коллегия. В этом году на ряду с коллективами тульской области на сцену выйдут танцоры из Москвы, Пушкино, Курска, Калуги... Всего 28 команд поборются за Кубок и премии «За вклад в развитие Русского танца» и «За развитие Народной хореографии».





В это воскресенье в Туле в городском концертном зале состоится Всероссийский конкурс по народным танцам «Тулица-2018». Он ежегодно проходит в последнее воскресенье января. В оружейную столицу приезжают танцевальные коллективы, претендующие на творческую реализацию и повышение профессионального уровня.Престиж конкурса олицетворяет высокий уровень участников и профессиональная судейская коллегия. В этом году на ряду с коллективами тульской области на сцену выйдут танцоры из Москвы, Пушкино, Курска, Калуги... Всего 28 команд поборются за Кубок и премии «За вклад в развитие Русского танца» и «За развитие Народной хореографии».

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