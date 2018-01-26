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26.01.2018 17:15 Тульские гимнастки могут выступить на соревнованиях мирового уровня Александр Конов





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Ксения Афанасьева и Дарья Елизарова входят в резерв основного состава. Ирина Комнова, Александра Юдина и Иван Шестаков будут выступать в молодежной сборной.







Ксения Афанасьева вновь может выступить на соревнованиях мирового уровня. Она, а также ещё четверо воспитанников тульской школы спортивной гимнастики числятся в составе сборной России на 2018 год, который опубликован на сайте федерации.Ксения Афанасьева и Дарья Елизарова входят в резерв основного состава. Ирина Комнова, Александра Юдина и Иван Шестаков будут выступать в молодежной сборной.

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