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26.01.2018 17:00 Тульский театр кукол приглашает на премьеру спектакля по сказу Бажова "Вести-Тула"





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Декорации воссоздают особенности тех мест: горы, леса, затерянные среди них деревни, в которых живут мастеровые. А для большего воздействия на зрителя на установленный на сцене экран проецируется изображение уральского пейзажа: сначала осеннего, потом зимнего, меняющегося по ходу действия. Постановка - классическая. Режиссер Марина Протасова постаралась сохранить без современных вкраплений подлинную лексику Бажова.



«Я пыталась не уйти далеко от лексики Бажова. – Говорит главный режиссер Владимирского областного театра кукол Марина Протасова. – Я посмотрела другие сказки, взяла какие-то выдержки. Тем не менее есть в спектакле и мои небольшие фантазии. Без них никуда».



Тульский театр кукол приглашает на премьеру. Сегодня здесь можно посмотреть спектакль по сказу Павла Бажова «Серебряное копытце». «Жил в нашем заводе старик один, по прозвищу Кокованя» - так начинается одно из самых известных произведений уральского сказочника.Декорации воссоздают особенности тех мест: горы, леса, затерянные среди них деревни, в которых живут мастеровые. А для большего воздействия на зрителя на установленный на сцене экран проецируется изображение уральского пейзажа: сначала осеннего, потом зимнего, меняющегося по ходу действия. Постановка - классическая. Режиссер Марина Протасова постаралась сохранить без современных вкраплений подлинную лексику Бажова.«Я пыталась не уйти далеко от лексики Бажова. – Говорит главный режиссер Владимирского областного театра кукол Марина Протасова. – Я посмотрела другие сказки, взяла какие-то выдержки. Тем не менее есть в спектакле и мои небольшие фантазии. Без них никуда».







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