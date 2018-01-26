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26.01.2018 16:50 В Туле прошел очередной этап школьной олимпиады "Вести-Тула"





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Число участников с каждым годом растет. В этом году выполняли задания более ста человек со всего региона. Знания и умения школьников 9-х, 10-х и 11-х классов оценят по множеству критериев -преподаватели тульских вузов. Победители и призеры регионального этапа будут награждены грамотами министерства образования Тульской области.



Как рассказал председатель жюри регионального этапа олимпиады по химии доктор химических наук Отрощенко Юрий, «…ребятам предложены задания на распознавание веществ, на титрование, то есть определение концентрации растворов, и на качественный анализ. Естественно, что в экспериментальном туре учитываются и их теоретические знания, умение производить количественные расчеты».





В Туле продолжают отбирать лучших школьников региона по основным предметам. Уже состоялись состязания по 9 дисциплинам. А сегодня прошел второй - экспериментальный - тур олимпиады по химии. На первом оценивались теоретические знания школьников.Число участников с каждым годом растет. В этом году выполняли задания более ста человек со всего региона. Знания и умения школьников 9-х, 10-х и 11-х классов оценят по множеству критериев -преподаватели тульских вузов. Победители и призеры регионального этапа будут награждены грамотами министерства образования Тульской области.Как рассказал председатель жюри регионального этапа олимпиады по химии доктор химических наук Отрощенко Юрий, «…ребятам предложены задания на распознавание веществ, на титрование, то есть определение концентрации растворов, и на качественный анализ. Естественно, что в экспериментальном туре учитываются и их теоретические знания, умение производить количественные расчеты».









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