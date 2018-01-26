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26.01.2018 16:06 На улице Металлистов археологи продолжают обнаруживать загадочные находки "Вести-Тула"





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«Основания старинных построек сохранились. Это городские укрепления, которые были возведены после Смутного времени. Когда усиливалось Московское государство, ему нужны были опорные для расширения в южном направлении для защиты своих рубежей. В это время в Туле была построена дубовая крепость или острог», - рассказывает руководитель археологической экспедиции на Крестовоздвиженской площади Алексей Свиридов.



Торговые ряды, монеты самых различных эпох - от Ивана Грозного до Советского периода, утварь первой половины 18 века. Как утверждают специалисты, это последние крупные находки на Крестовоздвиженской площади в Туле.«Основания старинных построек сохранились. Это городские укрепления, которые были возведены после Смутного времени. Когда усиливалось Московское государство, ему нужны были опорные для расширения в южном направлении для защиты своих рубежей. В это время в Туле была построена дубовая крепость или острог», - рассказывает руководитель археологической экспедиции на Крестовоздвиженской площади Алексей Свиридов.









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