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26.01.2018 15:10 В Туле водитель грузовика потерял опасный груз "Вести-Тула"





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Селитра аммиачная весом 1000 кг на проезжую часть не рассыпалась, так как мешок оказался довольно плотным. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции.







Мешок селитры стал причиной затора на Зареченском мосту сегодня в первой половине дня. Химический груз был утерян водителем КамАЗа, тюк попросту выпал из кузова грузовика, когда тот направлялся в сторону центра города.Селитра аммиачная весом 1000 кг на проезжую часть не рассыпалась, так как мешок оказался довольно плотным. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции.

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