НОВОСТИ | Общество







26.01.2018 14:55 В Тульской области взялись за брендирование районов Елена Панова





| фото |



«Тульская область вовремя начинает заниматься этими процессами, но конкуренция по всей стране увеличивается, потому что вдруг оказалось, что туризм выгоден жителям, бизнесу, органам власти», - говорит эксперт национальной Ассоциации специалистов событийного туризма Андрей Зорин.



Брендирование 14-ти районов станет отправной точкой. Весь февраль работают фокус-группы на местах. Их участники выдвигают предложения, что должно отразиться в новом символе. Перебирают историю, традиции, достопримечательности.



В Белёве, например, есть на чём разгуляться: кружево, глиняная игрушка, яблочная пастила, а еще здесь малая родина поэта Жуковского и место паломничества – Свято-Введенская Жабынская пустынь.



По словам председателя Комитета по туризму Тульской области Владимира Аллахвердова, «туристов всегда привлекает оригинальность и самобытность каждого районного центра, им не хочется смотреть одно и то же.



Когда все мнения участников фокус-групп будут собраны и взвешены, к делу приступят дизайнеры. С логотипами каждый район сможет представлять себя на любых презентациях и выставках под определенным брендом. А, значит, хорошо запоминаться туристам.



Совсем недавно на своей пресс-конференции председатель Комитета по туризму Тульской области подвел итоги прошедшего года. В их числе - заметное прибавление приезжающих в наш регион. Цифра увеличилась на 12 процентов и достигла 650 тысяч человек. Но нет предела для роста. Туристов может стать еще больше, если вместе с самой Тулой «раскручивать» еще и районы.«Тульская область вовремя начинает заниматься этими процессами, но конкуренция по всей стране увеличивается, потому что вдруг оказалось, что туризм выгоден жителям, бизнесу, органам власти», - говорит эксперт национальной Ассоциации специалистов событийного туризма Андрей Зорин.Брендирование 14-ти районов станет отправной точкой. Весь февраль работают фокус-группы на местах. Их участники выдвигают предложения, что должно отразиться в новом символе. Перебирают историю, традиции, достопримечательности.В Белёве, например, есть на чём разгуляться: кружево, глиняная игрушка, яблочная пастила, а еще здесь малая родина поэта Жуковского и место паломничества – Свято-Введенская Жабынская пустынь.По словам председателя Комитета по туризму Тульской области Владимира Аллахвердова, «туристов всегда привлекает оригинальность и самобытность каждого районного центра, им не хочется смотреть одно и то же.Когда все мнения участников фокус-групп будут собраны и взвешены, к делу приступят дизайнеры. С логотипами каждый район сможет представлять себя на любых презентациях и выставках под определенным брендом. А, значит, хорошо запоминаться туристам.





Читать @gtrktula

















