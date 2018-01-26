НОВОСТИ | Общество







26.01.2018 14:19 Тульский ветеран рассказал об операции по прорыву блокады Ленинграда Олег Масальский





| фото |



«Нас оберегали родители. – Рассказывает председатель Тульской региональной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Людмила Николаева. – Отец умер в 1942 году. Осталась мама с тремя иждивенцами. Ей, конечно досталось на полную катушку».



Когда фашисты в сентябре 1941 года уже взяли Ленинград в кольцо, танки Гудериана подходили и к Туле. Василий Никифорович Корольков тогда еще мальчишкой, как мог помогал оборонять город. Возил на подводе провизию, бутылки с зажигательной смесью. Полтора месяца в танковом училище и - сразу на передовую, под Ленинград. Именно Василий Корольков в составе танковой бригады был участником первой успешной операции советских войск по прорыву блокады. Она получила название «Искра».



«Когда пошли в наступление, было море огня, страшно смотреть, - вспоминает Василий Никифорович Корольков. - Подъезжаем к передовой, артиллерии дают команду «Обстрел», прекращают, пускают танки в наступление. А потом в ДОТы и ДЗОТы ворвалась пехота, вплоть до рукопашной схватки».



Бои шли весь день, поесть удавалось лишь утром, либо вечером. Василий Никифорович говорит, что кормили хорошо, но силы придавало не это. Когда думали, что сейчас в Ленинграде кто-то делит кусочек хлеба на всю семью, в бой шли еще самоотвержанее. Как итог был освобождён Шлиссельбург и очищено от противника всё южное побережье Ладожского озера. Пробитый вдоль берега коридор шириной 8—11 километров восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной.



Но до полного снятия блокады оставался еще год. Когда все закончилось, выжившие блокадники стали объединяться и теперь, как правило, всегда держаться вместе. А о страшных днях ими написаны сотни книг.





Дети блокадного Ленинграда, рассказывают сегодняшним школьникам о тяготах, пережитых во время Великой Отечественной. Те 872 дня, что длилась блокада для жителей Северной столицы, стали небывалым испытанием. Пережили его не все. Многие дети тогда остались сиротами.«Нас оберегали родители. – Рассказывает председатель Тульской региональной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Людмила Николаева. – Отец умер в 1942 году. Осталась мама с тремя иждивенцами. Ей, конечно досталось на полную катушку».Когда фашисты в сентябре 1941 года уже взяли Ленинград в кольцо, танки Гудериана подходили и к Туле. Василий Никифорович Корольков тогда еще мальчишкой, как мог помогал оборонять город. Возил на подводе провизию, бутылки с зажигательной смесью. Полтора месяца в танковом училище и - сразу на передовую, под Ленинград. Именно Василий Корольков в составе танковой бригады был участником первой успешной операции советских войск по прорыву блокады. Она получила название «Искра».«Когда пошли в наступление, было море огня, страшно смотреть, - вспоминает Василий Никифорович Корольков. - Подъезжаем к передовой, артиллерии дают команду «Обстрел», прекращают, пускают танки в наступление. А потом в ДОТы и ДЗОТы ворвалась пехота, вплоть до рукопашной схватки».Бои шли весь день, поесть удавалось лишь утром, либо вечером. Василий Никифорович говорит, что кормили хорошо, но силы придавало не это. Когда думали, что сейчас в Ленинграде кто-то делит кусочек хлеба на всю семью, в бой шли еще самоотвержанее. Как итог был освобождён Шлиссельбург и очищено от противника всё южное побережье Ладожского озера. Пробитый вдоль берега коридор шириной 8—11 километров восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной.Но до полного снятия блокады оставался еще год. Когда все закончилось, выжившие блокадники стали объединяться и теперь, как правило, всегда держаться вместе. А о страшных днях ими написаны сотни книг.













Читать @gtrktula



















