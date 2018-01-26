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НОВОСТИ | Общество



26.01.2018 11:58 Братья Запашные рассказали тулякам о шрамах и страхах
Вести-Тула

Братья Запашные рассказали тулякам о шрамах и страхах

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На арене Тульского цирка выступят самые известные дрессировщики страны - народные артисты России Аскольд и Эдгард Запашные. Накануне они уже участвовали во встрече-дискуссии со студентами тульских университетов «Диалог на равных» и весьма достойно выдержали студенческую атаку, ответив на все, в том числе и неудобные, вопросы.

«У меня большое количество шрамов. Например, на лице – тигрица ударила, когда я её угощал мясом изо рта, - рассказал народный артист России Аскольд Запашный. - Несколько раз тигрица падала на меня и рвала когтями, когда пыталась оттолкнуться. Во время съемок сериала «Маргарита Назарова» в меня вцепилась тигрица, и я держал её за пасть, чтобы она колено не отгрызла.

Братья Запашные - представители известной цирковой династии, начинающей свою историю еще в царской России. Есть в ней и трагические события. Их деда, к примеру, насмерть загрыз тигр, а отец Вальтер Запашный, много лет отдавший цирку, не раз выступавший в Туле, неоднократно оказывался в реанимации после неудачных репетиций с хищниками.

«Я не могу говорить, что я выхожу и боюсь. Я уважаю то, где я нахожусь, я осознаю, что со мной может произойти, - рассказал народный артист России Эдгард Запашный. - Возвращаясь к истории своего деда, понимаю, что такое может случиться и со мной, и с братом. Конечно, не желаю этого, прежде всего, моему брату, потому что жить с этим будет просто невозможно».
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