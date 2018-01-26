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НОВОСТИ | Общество



26.01.2018 11:27 От участия в проекте «Забота» не отказалось ни одно предприятие
Вести-Тула

Из проекта «Забота» не вышло ни одно предприятие

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Организовать удобные подъезды к магазинам и рынкам, создать единый муниципальный автодром для автошкол и устроить обучающие семинары. Глава администрации Тулы Евгений Авилов обсудил с предпринимателями волнующие их проблемы.

Тех, кто занимается торговлей, интересовала методика расчета налога на доход. Его величина зависит от близости торговой точки к центру города, но соответствующие коэффициенты Городская дума не меняла уже многие годы. Представители бизнеса считают их устаревшими и просят о помощи.

Как рассказала индивидуальный предприниматель Татьяна Дмитриева, «торговые центры, которые построились в последнее время, попали в понижающие коэффициенты, а центр как был так и остался единицей. А потоки покупательские, вы сами прекрасно знаете, изменились».

«У меня предложение такое – официальный запрос в профильную комиссию, мы готовы рассмотреть. Будем рассматривать в присутствии заинтересованных лиц», - ответил Евгений Авилов.

И так как все собравшиеся были участниками городского проекта карты «Забота», на встрече звучали предложения по его совершенствованию.

По словам главы администрации Тулы Евгения Авилова, «большое количество предпринимателей сегодня включены, но самое главное, что этот процесс не останавливается. Ни одно предприятие не вышло по каким-либо причинам из данного проекта».
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