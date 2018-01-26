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26.01.2018 11:08 Кредиты и займы: за и против Надежа Долгих





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«Пешком ходить неудобно, иногда приходится перевозить тяжелые сумки на большие расстояния, долго до работы добираться, поэтому решил взять машину в кредит», - рассказывает туляк Алексей Моисеев.



Брать потребительский кредит хоть раз в жизни приходилось почти каждому. Новая машина, деньги на свадьбу, сделать ремонт на балконе или получить второе высшее для продвижения по карьерной лестнице – причины бывают разными. Алексей отмечает, что кредит надо брать, если есть действительная потребность: «Я взял кредит и эту сумму заплатил в качестве первоначального взноса, остальную сумму раскидали на три года под небольшие проценты. Я посчитал, что моя покупка оказалась выгодной».



Непредвиденные расходы отличаются от кредита тем, что деньги нужны срочно и предугадать это заранее было сложно. Если сумма небольшая, и отдать вы сможете с зарплаты, то можно обратиться в микрофинансовую организацию. Там деньги выдадут в тот же день, но по кошельку ударит процент, который по сравнению с потребительским кредитом покажется огромным. Мария Михальчева рассказала, что микрозайм важно отдавать очень быстро, а брать только в случае острой необходимости.

Как рассказала Мария, «особо микрозаймами я не пользуюсь, но тут у меня разболелся зуб, нужно было делать МРТ, поэтому я взяла. Деньги быстро вернула, буквально дней через десять. Если у ж брать, то сумму, которую точно сможешь отдать в кратчайший срок».



Прежде чем обращаться в микрофинансовую организацию, запомните основные правила. Проверьте организацию на сайте Центробанка. Если таковой нет в реестре – перед вами мошенники или черные кредиторы. Запомните, а лучше запишите все условия договора: сколько именно денег вам нужно будет вернуть, в какой срок вы должны погасить долг . Не обращайтесь к услугам посредников: это бессмысленно и опасно. И еще раз подумайте, вам действительно нужны заемные деньги?



Большой популярностью сейчас пользуются займы онлайн. На сайте необходимо лишь оставить заявку и написать информацию о себе, в том числе паспортные данные, номер телефона и сведения о доходах. 15 минут на одобрение и в тот же день – деньги у вас в кармане. Однако если сайт оказался мошенническим, то эти данные уже используют, чтобы получить реальные займы, а я узнаю об этом, когда уже окажусь вся в долгах.



Прежде чем брать кредит, тщательно взвесьте все за и против. Грамотное управление своими финансами обезопасит вас от лишних трат. Не нужно забывать и том, что на покупки лучше копить, чем занимать.



У каждого в жизни бывают и запланированные, и непредвиденные расходы. Например, если вы решили сделать ремонт в квартире и взять на это 100 тысяч, то Вы обратитесь в банк. А что делать, если машину забрали на штрафстоянку и нужно срочно найти 10 тысяч. Где взять деньги в этом случае? Сегодня есть два решения: оформить кредит или взять микрозайм.«Пешком ходить неудобно, иногда приходится перевозить тяжелые сумки на большие расстояния, долго до работы добираться, поэтому решил взять машину в кредит», - рассказывает туляк Алексей Моисеев.Брать потребительский кредит хоть раз в жизни приходилось почти каждому. Новая машина, деньги на свадьбу, сделать ремонт на балконе или получить второе высшее для продвижения по карьерной лестнице – причины бывают разными. Алексей отмечает, что кредит надо брать, если есть действительная потребность: «Я взял кредит и эту сумму заплатил в качестве первоначального взноса, остальную сумму раскидали на три года под небольшие проценты. Я посчитал, что моя покупка оказалась выгодной».Непредвиденные расходы отличаются от кредита тем, что деньги нужны срочно и предугадать это заранее было сложно. Если сумма небольшая, и отдать вы сможете с зарплаты, то можно обратиться в микрофинансовую организацию. Там деньги выдадут в тот же день, но по кошельку ударит процент, который по сравнению с потребительским кредитом покажется огромным. Мария Михальчева рассказала, что микрозайм важно отдавать очень быстро, а брать только в случае острой необходимости.Как рассказала Мария, «особо микрозаймами я не пользуюсь, но тут у меня разболелся зуб, нужно было делать МРТ, поэтому я взяла. Деньги быстро вернула, буквально дней через десять. Если у ж брать, то сумму, которую точно сможешь отдать в кратчайший срок».Прежде чем обращаться в микрофинансовую организацию, запомните основные правила. Проверьте организацию на сайте Центробанка. Если таковой нет в реестре – перед вами мошенники или черные кредиторы. Запомните, а лучше запишите все условия договора: сколько именно денег вам нужно будет вернуть, в какой срок вы должны погасить долг . Не обращайтесь к услугам посредников: это бессмысленно и опасно. И еще раз подумайте, вам действительно нужны заемные деньги?Большой популярностью сейчас пользуются займы онлайн. На сайте необходимо лишь оставить заявку и написать информацию о себе, в том числе паспортные данные, номер телефона и сведения о доходах. 15 минут на одобрение и в тот же день – деньги у вас в кармане. Однако если сайт оказался мошенническим, то эти данные уже используют, чтобы получить реальные займы, а я узнаю об этом, когда уже окажусь вся в долгах.Прежде чем брать кредит, тщательно взвесьте все за и против. Грамотное управление своими финансами обезопасит вас от лишних трат. Не нужно забывать и том, что на покупки лучше копить, чем занимать.





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