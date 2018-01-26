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26.01.2018 10:34 В спортзале «Хулиган» мастер-класс дал Алексей «Удав» Олейник Вести-Тула





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Различными восточными и европейскими единоборствами Алексей занимается уже 20 лет и является действующим бойцом и одним из самых востребованных в России тренеров. Он уверяет, что его занятия подходят как для любителей, так и для профессионалов, а кроме бойцовских навыков и физических нагрузок несут в себе еще и философию.



«Это восточная философия, японская. Не обижать слабого, уважать старших, самый главный человек в зале – это сенсей. Знания, которые ты получаешь от него, ни в коем случае не использовать во зло», - рассказал профессиональный боец смешанного стиля, многократный чемпион России и Европы Алексей Олейник.



Тульских хулиганов научат драться и побеждать как удав. Один из самых знаменитых бойцов смешанных единоборств провел мастер-класс для туляков. Удав - это профессиональное прозвище Алексея Олейника, а «Хулиган» - название тульского спортзала, где состоялась его авторская тренировка.Различными восточными и европейскими единоборствами Алексей занимается уже 20 лет и является действующим бойцом и одним из самых востребованных в России тренеров. Он уверяет, что его занятия подходят как для любителей, так и для профессионалов, а кроме бойцовских навыков и физических нагрузок несут в себе еще и философию.«Это восточная философия, японская. Не обижать слабого, уважать старших, самый главный человек в зале – это сенсей. Знания, которые ты получаешь от него, ни в коем случае не использовать во зло», - рассказал профессиональный боец смешанного стиля, многократный чемпион России и Европы Алексей Олейник.





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