Тульская набережная:
Проект-адреналин
Щелкунчик:
XVIII телеконкурс
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Чудо-коза:
Молоко-мороженое


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



26.01.2018 10:17 Туляки вышли с инициативой благоустройства территории ГКЗ
Татьяна Голубова

Туляки вышли с инициативой благоустройства территории ГКЗ

| фото |
«Формирование комфортной городской среды» – само название проекта навевает мысли о чем-то домашнем и уютном. Это и есть основная цель руководителей программы - суммировать всё, даже самые неожиданные желания и фантазии туляков, и воплотить их в жизнь на городских пространствах.

«Хотелось бы на этом пространстве малые архитектурные формы, потому что, к сожалению, очень безжизненно эта голая плитка», - говорит директор культурно-досуговой системы Тулы Марина Лёвина.

Чтобы принять участие в программе, никаких сложных манипуляций от горожан не требуется. Главное - сделать первый шаг: подать заявление в специально созданную комиссию, адрес которой размещен на сайте городской администрации. Если речь идет о благоустройстве двора, необходимо согласие не менее 51 процента его жителей. Далее определяем перечень необходимых работ и выбираем инициативную группу, которая будет взаимодействовать с подрядчиками. Комиссия осматривает территорию и выставляет баллы с учётом необходимости проведения работ.

По словам заместителя по социальной политике начальника Главного управления по Советскому территориальному округу Людмилы Фомичёвой, «поколений много, и у всех свои интересы. Кому-то нужна лавочка, а кто-то категорически против. Весь этот процесс мы проходим вместе с жителями, надо считаться со всеми. Городские пространства требуют более современного подхода благоустройства. Раньше мы асфальтировали, ставили лавочки, фонтаны, цветники, но сейчас хочется, чтобы это было современно, комфортно, с применением новых технологий».

Сегодня в главном управлении по Советскому территориальному округу состоялся очередной прием заявок на участие в программе. Тулячки выступили с инициативой улучшения территории Городского концертного зала, пришли уже с задумками, схемами и зарисовками.

Мысли по благоустройству ГКЗ у жителей самые смелые и разнообразные! Начиная от кругового асфальтирования парковки и заканчивая фонтанами и кустарниками в виде рояля, который будет символизировать творческую атмосферу этого места.













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .