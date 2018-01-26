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26.01.2018 10:17 Туляки вышли с инициативой благоустройства территории ГКЗ Татьяна Голубова





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«Хотелось бы на этом пространстве малые архитектурные формы, потому что, к сожалению, очень безжизненно эта голая плитка», - говорит директор культурно-досуговой системы Тулы Марина Лёвина.



Чтобы принять участие в программе, никаких сложных манипуляций от горожан не требуется. Главное - сделать первый шаг: подать заявление в специально созданную комиссию, адрес которой размещен на сайте городской администрации. Если речь идет о благоустройстве двора, необходимо согласие не менее 51 процента его жителей. Далее определяем перечень необходимых работ и выбираем инициативную группу, которая будет взаимодействовать с подрядчиками. Комиссия осматривает территорию и выставляет баллы с учётом необходимости проведения работ.



По словам заместителя по социальной политике начальника Главного управления по Советскому территориальному округу Людмилы Фомичёвой, «поколений много, и у всех свои интересы. Кому-то нужна лавочка, а кто-то категорически против. Весь этот процесс мы проходим вместе с жителями, надо считаться со всеми. Городские пространства требуют более современного подхода благоустройства. Раньше мы асфальтировали, ставили лавочки, фонтаны, цветники, но сейчас хочется, чтобы это было современно, комфортно, с применением новых технологий».



Сегодня в главном управлении по Советскому территориальному округу состоялся очередной прием заявок на участие в программе. Тулячки выступили с инициативой улучшения территории Городского концертного зала, пришли уже с задумками, схемами и зарисовками.



Мысли по благоустройству ГКЗ у жителей самые смелые и разнообразные! Начиная от кругового асфальтирования парковки и заканчивая фонтанами и кустарниками в виде рояля, который будет символизировать творческую атмосферу этого места.



«Формирование комфортной городской среды» – само название проекта навевает мысли о чем-то домашнем и уютном. Это и есть основная цель руководителей программы - суммировать всё, даже самые неожиданные желания и фантазии туляков, и воплотить их в жизнь на городских пространствах.«Хотелось бы на этом пространстве малые архитектурные формы, потому что, к сожалению, очень безжизненно эта голая плитка», - говорит директор культурно-досуговой системы Тулы Марина Лёвина.Чтобы принять участие в программе, никаких сложных манипуляций от горожан не требуется. Главное - сделать первый шаг: подать заявление в специально созданную комиссию, адрес которой размещен на сайте городской администрации. Если речь идет о благоустройстве двора, необходимо согласие не менее 51 процента его жителей. Далее определяем перечень необходимых работ и выбираем инициативную группу, которая будет взаимодействовать с подрядчиками. Комиссия осматривает территорию и выставляет баллы с учётом необходимости проведения работ.По словам заместителя по социальной политике начальника Главного управления по Советскому территориальному округу Людмилы Фомичёвой, «поколений много, и у всех свои интересы. Кому-то нужна лавочка, а кто-то категорически против. Весь этот процесс мы проходим вместе с жителями, надо считаться со всеми. Городские пространства требуют более современного подхода благоустройства. Раньше мы асфальтировали, ставили лавочки, фонтаны, цветники, но сейчас хочется, чтобы это было современно, комфортно, с применением новых технологий».Сегодня в главном управлении по Советскому территориальному округу состоялся очередной прием заявок на участие в программе. Тулячки выступили с инициативой улучшения территории Городского концертного зала, пришли уже с задумками, схемами и зарисовками.Мысли по благоустройству ГКЗ у жителей самые смелые и разнообразные! Начиная от кругового асфальтирования парковки и заканчивая фонтанами и кустарниками в виде рояля, который будет символизировать творческую атмосферу этого места.





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