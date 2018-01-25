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25.01.2018 19:42 Тульскому хоккею – 70 лет Вести-Тула





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На лёд вышли две тульские команды – «Динамо» и «Зенит», а также два «Спартака» - из Воронежа и Подольска. Туляки оказались гостеприимными, уступив приезжим хоккеистам два первых места.



Тульскому хоккею – 70! Согласно подтверждённым документальным данным, 25 января 1948-го года в Тульской области впервые сыграли официальный матч в хоккей с шайбой. В этот день на катке стадиона «Зенит» в Тульском кремле стартовал зональный турнир первого в истории чемпионата РСФСР.На лёд вышли две тульские команды – «Динамо» и «Зенит», а также два «Спартака» - из Воронежа и Подольска. Туляки оказались гостеприимными, уступив приезжим хоккеистам два первых места.

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