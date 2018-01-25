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25.01.2018 19:38 Облдума одобрила увеличение штрафа за несанкционированный выброс мусора Вести-Тула





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Для юридических лиц штраф значительно выше. Речь идет о сбросе, сжигании мусора и иных отходов вне специально отведенных для этого мест. Так, например, за прошлый год только в Туле было выявлено более 500 несанкционированных свалок. И вот сегодня областные парламентарии единогласно одобрили увеличение штрафа за несанкционированный выброс мусора.



По словам депутата Тульской областной Думы Виктора Трифонова, «закон не для того, чтобы штраф увеличить, а для того, чтобы навести порядок. Город должен быть чистым».



Чисто там, где не сорят. Возможно, сократит количество несанкционированных свалок принятая сегодня Тульской областной думой поправка в закон об административных правонарушениях. Согласно документу, минимальный размер штрафа за незаконный сброс мусора для физических лиц в нашем регионе увеличат до 4500 рублей. Сейчас эта сумма на 2000 рублей меньше.Для юридических лиц штраф значительно выше. Речь идет о сбросе, сжигании мусора и иных отходов вне специально отведенных для этого мест. Так, например, за прошлый год только в Туле было выявлено более 500 несанкционированных свалок. И вот сегодня областные парламентарии единогласно одобрили увеличение штрафа за несанкционированный выброс мусора.По словам депутата Тульской областной Думы Виктора Трифонова, «закон не для того, чтобы штраф увеличить, а для того, чтобы навести порядок. Город должен быть чистым».





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