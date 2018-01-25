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25.01.2018 19:18 Процесс подсчёта голосов на президентских выборах ускорят 110 КОИБов Вести-Тула





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65 КОИБов будут размещены на участках в Пролетарском округе, 35 – в Советском, 10 – в Центральном. Также в этом году избирательные участки будут оборудованы специальным программным обеспечением с технологией QR-кодирования.



Как рассказала член Избирательной комиссии Тульской области Людмила Рагаускене, «с помощью этой техники вводятся протоколы об итогах голосования. Для участковых комиссий это возможность в электронном виде вывести протокол, сразу подписать. Единственное, чем отличается от обычного протокола – в нижнем левом углу стоит штрих-код. Естественно, ускоряется процесс подсчёта голосов».



Подсчётом голосов в Туле на предстоящих президентских выборах займутся 110 электронных Комплексов обработки избирательных бюллетеней. Они будут располагаться на участках с наибольшим количеством избирателей. Об этом стало известно на очередном заседании Тульского избиркома.65 КОИБов будут размещены на участках в Пролетарском округе, 35 – в Советском, 10 – в Центральном. Также в этом году избирательные участки будут оборудованы специальным программным обеспечением с технологией QR-кодирования.Как рассказала член Избирательной комиссии Тульской области Людмила Рагаускене, «с помощью этой техники вводятся протоколы об итогах голосования. Для участковых комиссий это возможность в электронном виде вывести протокол, сразу подписать. Единственное, чем отличается от обычного протокола – в нижнем левом углу стоит штрих-код. Естественно, ускоряется процесс подсчёта голосов».





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