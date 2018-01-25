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НОВОСТИ | Общество



25.01.2018 18:53 Культурная жизнь вернулась в тульскую глубинку
Олег Масальский

Культурная жизнь вернулась в тульскую глубинку

| фото |
2017-й стал годом когда, культурная жизнь вернулась в тульскую глубинку. Регион вошел сразу в несколько федеральных программ, что позволило впервые за многие десятилетия не только капитально отремонтировать, но и построить с нуля семь Домов культуры и укомплектовать все ДК новым оборудованием. Но одно дело здания, другое - люди. Сейчас главное - наполнить сельские клубы новой жизнью.

По словам министра культуры региона Татьяны Рыбкиной, «где-то клубы были ограничены в своей трудоспособности, где-то коллективы распускались, но потом вернулись. Например, в Каменском районе не только возвратились все коллективы, но и добавились детские».

Немного сложнее оказалось решить вопрос с кадрами в тех населённых пунктах, где Дома культуры были построены с нуля. Но и тут пришли на помощь местные жители, которые определяли направления деятельности клубов и не только.

«Жители привлекаются на безвозмездной основе. Мы вчера смотрели по Узловой: четыре человека, кто-то на полставки, кто-то на ставку, а некоторые приходят просто учить рукоделию девочек», - рассказала Татьяна Рыбкина.

Несколько сельских ДК будут использоваться и в качестве музейных площадок. Например, в Белёвском районе посетителей научат готовить лакомства из яблок. В общем, хороший старт есть. В региональном минкульте рассчитывают, что, возможно, уже с этого года коллективы Тульской областной филармонии будут давать концерты на новых сценах сельских ДК по всему региону.
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