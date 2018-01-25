НОВОСТИ | Общество







25.01.2018 18:53 Культурная жизнь вернулась в тульскую глубинку Олег Масальский





| фото |



По словам министра культуры региона Татьяны Рыбкиной, «где-то клубы были ограничены в своей трудоспособности, где-то коллективы распускались, но потом вернулись. Например, в Каменском районе не только возвратились все коллективы, но и добавились детские».



Немного сложнее оказалось решить вопрос с кадрами в тех населённых пунктах, где Дома культуры были построены с нуля. Но и тут пришли на помощь местные жители, которые определяли направления деятельности клубов и не только.



«Жители привлекаются на безвозмездной основе. Мы вчера смотрели по Узловой: четыре человека, кто-то на полставки, кто-то на ставку, а некоторые приходят просто учить рукоделию девочек», - рассказала Татьяна Рыбкина.



Несколько сельских ДК будут использоваться и в качестве музейных площадок. Например, в Белёвском районе посетителей научат готовить лакомства из яблок. В общем, хороший старт есть. В региональном минкульте рассчитывают, что, возможно, уже с этого года коллективы Тульской областной филармонии будут давать концерты на новых сценах сельских ДК по всему региону.



2017-й стал годом когда, культурная жизнь вернулась в тульскую глубинку. Регион вошел сразу в несколько федеральных программ, что позволило впервые за многие десятилетия не только капитально отремонтировать, но и построить с нуля семь Домов культуры и укомплектовать все ДК новым оборудованием. Но одно дело здания, другое - люди. Сейчас главное - наполнить сельские клубы новой жизнью.По словам министра культуры региона Татьяны Рыбкиной, «где-то клубы были ограничены в своей трудоспособности, где-то коллективы распускались, но потом вернулись. Например, в Каменском районе не только возвратились все коллективы, но и добавились детские».Немного сложнее оказалось решить вопрос с кадрами в тех населённых пунктах, где Дома культуры были построены с нуля. Но и тут пришли на помощь местные жители, которые определяли направления деятельности клубов и не только.«Жители привлекаются на безвозмездной основе. Мы вчера смотрели по Узловой: четыре человека, кто-то на полставки, кто-то на ставку, а некоторые приходят просто учить рукоделию девочек», - рассказала Татьяна Рыбкина.Несколько сельских ДК будут использоваться и в качестве музейных площадок. Например, в Белёвском районе посетителей научат готовить лакомства из яблок. В общем, хороший старт есть. В региональном минкульте рассчитывают, что, возможно, уже с этого года коллективы Тульской областной филармонии будут давать концерты на новых сценах сельских ДК по всему региону.





Читать @gtrktula

















