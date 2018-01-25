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НОВОСТИ | Общество



25.01.2018 18:40 В Туле впервые Татьянин день отметили в новом формате
Вести-Тула

В Туле впервые Татьянин день отметили в новом формате

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Сегодня - праздник у Татьян и российского студенчества. Учитывая огромное количество россиян, обучающихся в вузах и училищах во все времена, можно утверждать, что этот день - праздник всенародный, а в Туле впервые отмечают в новом формате и с особым размахом.

В Тульском кремле расположились более 20 интерактивных площадок, всех гостей праздника угощали горячим чаем, сбитнем. А на сладкое всем - поздравление звезд.

«Студенческие годы – самые запоминающиеся в жизни, - заметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. - Я хочу, чтобы эти годы запомнились вам хорошим настроением, новыми открытиями, верными друзьями. Ставьте перед собой цели, добивайтесь их, не бойтесь трудностей! Прислушивайтесь к сердцу и душе, будьте внимательными к своим родителям, педагогам. Пусть у вас всё получается! Этот праздник мы впервые делаем масштабным – здесь студенты практически со всей Тульской области. Мы гордимся вами, любим вас и рассчитываем на вас и ваши достижения».
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