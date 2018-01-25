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НОВОСТИ | Общество



25.01.2018 17:20 Татьяна Рыбкина рассказала, что Тула целый месяц будет столицей
Вести-Тула

Татьяна Рыбкина рассказала, что Тула целый месяц будет столицей

| фото |
Культурная и туристическая жизнь в регионе становится ярче год от года. Об этом заявила сегодня министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. На пресс-конференции были подведены итоги года минувшего. В 2017-м удалось реализовать множество проектов - от подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля до открытия новых музеев и кинотеатров.

Нынешний год обещает тулякам и гостям оружейной столицы не меньше фестивалей, концертных площадок и различных иных культурных проектов. Одним из значимых событий станет открытие нового здания Тульского экзотариума. Он распахнет свои двери уже 1 сентября. А к декабрю Тула должна будет превратиться в «Новогоднюю столицу России». И этот всероссийский проект станет одним из значимых событий.

По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, «администрация Тулы вместе с нами готовит развёрнутый план различных площадок, которые будут работать целый месяц. Тула станет интересной в дни новогодних мероприятий не только для туляков. Это культурно-туристический проект, поэтому, прежде всего, должны включиться представители туриндустрии. Весь наш опыт в дальнейшем сохранится, и планку понижать уже не будем».
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