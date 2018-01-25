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НОВОСТИ | Общество



25.01.2018 16:55 «Автодор» займётся ремонтом тульских дорог, альтернативных платным
Вести-Тула

«Автодор» займётся капремонтом альтернативных дорог в Тульской области

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Компания «Автодор» в 2018 году увеличит ремонтную программу на 23% по отношению к 2017 году, что позволит отремонтировать порядка 400 километров дорог. Среди наиболее масштабных по объему работ станет проект капитального ремонта на М4 «Дон».

Основные работы здесь будут направлены на ремонт дорог альтернативных направлений. В том числе и альтернативная платному участку дорога в Тульской области, которая проходит по городу Богородицку.
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