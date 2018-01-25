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25.01.2018 16:45 Сотрудник тульского банка получил три года условно за хищение денег со счетов клиентов Вести-Тула





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Установлено, что мужчина, используя свое служебное положение, в период с января 2016 года по февраль 2017 года совершил хищение денежных средств путем ввода, удаления и модификации в автоматизированной системе информации по семи расчетным счетам клиентов «Сбербанка». Помимо условного лишения свободы, он возместил причиненный им ущерб.



Обвинительный приговор вступил в законную силу. Уголовное дело расследовано следственным отделением УФСБ России по Тульской области.



Три года условно за хищение 12 миллионов рублей со счетов клиентов - такой приговор вынес Люберецкой горсуд Московской области сотруднику тульского коммерческого банка.Установлено, что мужчина, используя свое служебное положение, в период с января 2016 года по февраль 2017 года совершил хищение денежных средств путем ввода, удаления и модификации в автоматизированной системе информации по семи расчетным счетам клиентов «Сбербанка». Помимо условного лишения свободы, он возместил причиненный им ущерб.Обвинительный приговор вступил в законную силу. Уголовное дело расследовано следственным отделением УФСБ России по Тульской области.

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