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25.01.2018 13:35 Тульская прокуратура вынесла предупреждения в связи со смертью студентки ТулГУ "Вести-Тула"





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В ходе прокурорской проверки установлено, что в Ваныкинской больнице несвоевременно началось медицинское наблюдение за лицами, которые имели контакт с заболевшей. А в ТулГУ не осуществлялся контроль за проведением влажной уборки.



В связи с выявленными нарушениями назначено наказание в виде предупреждения ответственным лицам, сообщает пресс-служба прокуратуры.







Новые подробности в деле о смерти студентки ТулГУ. В декабре 2017 года в одной из районных больниц Московской области с диагнозом «менингококцемия» скончалась учащаяся вуза. Студентка в учебные дни проживала в общежитии вуза, а на выходные дни уезжала домой в Серпухов.В ходе прокурорской проверки установлено, что в Ваныкинской больнице несвоевременно началось медицинское наблюдение за лицами, которые имели контакт с заболевшей. А в ТулГУ не осуществлялся контроль за проведением влажной уборки.В связи с выявленными нарушениями назначено наказание в виде предупреждения ответственным лицам, сообщает пресс-служба прокуратуры.

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