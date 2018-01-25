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25.01.2018 13:26 Еще две тульские улицы стали односторонними "Вести-Тула"





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Изменения введены с сегодняшнего дня на улице Тихмянова от 17-го проезда до 5-го Полюсного, а также на Промышленном проезде от улицы Герцена до Демидовской.



Кроме того, с сегодняшнего дня вводится одностороннее движение на улице Пробной и на улице Победы в поселке Косая Гора.







Тульским лихачам придется ограничивать скорость до 40 километров в час еще на двух улицах. Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.Изменения введены с сегодняшнего дня на улице Тихмянова от 17-го проезда до 5-го Полюсного, а также на Промышленном проезде от улицы Герцена до Демидовской.Кроме того, с сегодняшнего дня вводится одностороннее движение на улице Пробной и на улице Победы в поселке Косая Гора.

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