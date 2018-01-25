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НОВОСТИ | Общество



25.01.2018 12:56 Год назад в эфире телеканала «Россия-24» вышли тульские «Вести»
Олег Масальский, Алина Фурсенко



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Первый эфир, но не совсем. Целый месяц тульские «Вести» на канале «Россия 24» вещали в тестовом режиме, но вот он, первый официальный, ровно год назад. И гости, соответствующие событию – губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

За год работы в нашей студии побывали генералы и подполковники, режиссеры и музыканты, причем некоторым пришлось отвечать не только на вопросы ведущих. Прямой эфир и абсолютно любые реплики, редко благодарности, куда чаще проблемы. Но нередко после таких жалоб, высказанных напрямую, вопросы жителей решались быстрее.

Больше эфирного времени, больше места тематическим программам – специальные проекты рассказывают об уникальных фермах, театральном закулисье, о здоровье, спорте и путешествиях. Есть место и спорам на разные темы в формате дискуссионного клуба.

Большой датой, давшей тульским вестям серьезный стимул и прирост аудитории, было открытие цифрового вещания. Региональное вещание на «России 24» начиналось в кабельных сетях, теперь – фактически в каждом телевизоре региона. «В моем кабинете практически с утра и до позднего вечера работает один телеканал – «Россия 24». Скажу большее. Бывая в Москве, заходя в кабинеты федеральных чиновников, и у них в круглосуточном режиме работает канал «Россия 24», - говорит губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Такое внимание просто обязывает развиваться, не только качественно, но и количественно. Мы начинали всего с одного получасового выпуска в день. Как рассказал шеф-редактор тульского вещания на телеканале «Россия 24» Александр Конов, «…теперь мы выходим дважды - в 13:30 и 19:30. Стараемся выпуски не повторять. Добавилась бегущая строка»,

И это, кстати, итоги промежуточные, новые временные отрезки и форматы не заставят себя ждать. «Уже с этой недели мы будем приходить в ваш дом и в выходной вечер. Каждое воскресенье в 19:30 смотрите итоговую программу «События недели»», - рассказывает директор тульского филиала ВГТРК Сергей Белов.

Тульская область - регион, богатый на события, а коллектив тульских вестей – на идеи. В таком тандеме можно двигаться только вперед.
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