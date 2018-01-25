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НОВОСТИ | Общество



25.01.2018 12:36 Упавшие туляки могут призвать к ответу коммунальщиков
Татьяна Голубова



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Самым опасным специалисты считают падение на спину, оно грозит травмами головы и позвоночника. Но, к сожалению, именно так чаще всего люди и падают. Если в Туле в этом году благодаря использованию реагентов со льдом удается справится быстро, то во многих районах области гололед еще встречается. Гладкая, скользящая дорога – то, что так радует в детстве, туляков постарше пугает совсем не по-детски.

Как рассказал заведующий городским центром травматологии и нейрохирургии Роман Блохов, «…зимняя обувь должна быть с нескользящей подошвой. Пациентам с нарушениями опорно-двигательного аппарата рекомендуется использовать трость, чтобы поддерживать равновесие».

Городские правила благоустройства предписывают управляющим компаниям и коммунальным службам расчищать тротуары сразу, как пошел снег. Однако добросовестно выполняют свои обязанности далеко не все. Наказать коммунальщиков можно. На основании справки из травм пункта компенсировать и лечение, и сумму, которую могли бы заработать за время больничного.

«Если после падения вы получили травму и не можете идти, необходимо вызвать скорую медицинскую помощь. Медики задокументируют происшествие. Необходимо найти свидетелей падения и записать их телефоны», - говорит старший прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе. Михаил Алисин.

Большинство пострадавших от обращения в суд удерживает мнение, что выиграть дело будет крайне сложно, но практика показывает обратное. Конечно, если собраны все необходимые документы. Однако, способна ли денежная компенсация возместить ущерб, нанесенный здоровью? Это уже более сложный вопрос.
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