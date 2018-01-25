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НОВОСТИ | Общество



25.01.2018 11:51 Губернатор потребовал ускорить работы по созданию инфраструктуры в Брусяновском
Надежда Долгих



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Квартиры в новом микрорайоне Брусяновский в Киреевске предназначались, в первую очередь, для переселенцев из аварийного жилья. Сюда уже переехало порядка 5000 человек. Однако условия для комфортной жизни здесь пока не созданы. Не тротуаров, освещения, магазинов, транспорта. В микрорайоне сейчас 17 домов. Рядом еще три новых девятиэтажки. Детский сад здесь необходим. Администрация уже начала работу по подготовке проектно-сметной документации. Уже известно, что детский сад будет рассчитан на 120 мест.

Недостаточность инфраструктуры в микрорайоне – именно этой теме уделили большое внимание на заседании правительства Тульской области. Глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов заверил, что работа в этом направлении идет большая. По его словам «…дорожные знаки приобретены, ремонт тротуаров запланирован на 2018 год. Освещение уже делается. Транспорт будет ходить с 1 сентября 2018 года». «Процесс по созданию инфраструктуры в микрорайоне нужно ускорить», - отметил губернатор Алексей Дюмин.

На очереди также благоустройство набережной, которая среди других объектов будет участвовать в голосовании по включению в программу «Формирование комфортной городской среды». Если проект наберет достаточно голосов, здесь будет обустроена прогулочная зона, поставлены лавочки, урны, фонари и организована смотровая площадка. Но и это еще не все. Как рассказала заместитель главы Администрации Киреевского района Людмила Семенова, «…планируется строительство двух торговых центров, в которых, по предварительной договоренности с инвесторами, разместятся аптечные павильоны. Возможно, появятся почтовое отделение и пункт полиции».

Также запланировано строительство второго въезда в микрорайон, на что будет выделено более 200 миллионов рублей. Так что в ближайшие несколько лет администрации Киреевского района предстоит еще немало работы, чтобы как можно раньше сделать жизнь в Брусяновском более комфортной.
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