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25.01.2018 11:13 Алексей Дюмин принял участие в совещании по диверсификации в сфере ОПК "Вести-Тула"





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Глава государства подчеркнул, что это важнейшая задача, и что за время прошедшее со времени совещания в Туле была проведена большая подготовительная работа. Начала действовать информационно-аналитическая система по мониторингу закупок гражданской продукции оборонно-промышленного комплекса страны. Создано НПО «Конверсия», которое займется продвижением такой продукции на рынке, причем не только в нашей стране, но и за рубежом.



Как отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, «…на международном рынке нас ждет жесточайшая конкуренция и перед выходом на него важно сформировать устойчивый внутренний спрос. В первую очередь за счет государственных закупок. Такая работа уже ведется. Заключены региональные соглашения с Ростехом и Роснефтью, ведутся переговоры с Газпромом».



Накануне в Уфе президент России Владимир Путин провел совещание по диверсификации в сфере оборонно-промышленного комплекса. В совещании принял участие и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Впервые эта тема была поднята в сентябре 2016 года на совещании в Туле. Тогда обсуждали, как максимально задействовать потенциал ОПК для выпуска гражданской продукции.Глава государства подчеркнул, что это важнейшая задача, и что за время прошедшее со времени совещания в Туле была проведена большая подготовительная работа. Начала действовать информационно-аналитическая система по мониторингу закупок гражданской продукции оборонно-промышленного комплекса страны. Создано НПО «Конверсия», которое займется продвижением такой продукции на рынке, причем не только в нашей стране, но и за рубежом.Как отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, «…на международном рынке нас ждет жесточайшая конкуренция и перед выходом на него важно сформировать устойчивый внутренний спрос. В первую очередь за счет государственных закупок. Такая работа уже ведется. Заключены региональные соглашения с Ростехом и Роснефтью, ведутся переговоры с Газпромом».











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