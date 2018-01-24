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НОВОСТИ | Общество



24.01.2018 19:42 В Кимовске на закрытую свалку продолжают вывозить отходы
Вести-Тула

В Кимовске на закрытую свалку продолжают вывозить отходы

| фото |
Кто возобновил работу Кимовского полигона? Местная свалка площадью в 11 гектаров уже давно не числится в Государственном реестре объектов размещения отходов. Однако местные жители говорят, что кто-то продолжает ей пользоваться. Вот эти кадры прислали нам в редакцию. «Мусор различный - и строительный, и бытовой. В день наблюдается от 10 машин и больше, хотя место определено в Узловой», - рассказал Юрий Воронин.

Ответ на вопрос, кто же свозит на закрытый полигон отходы, местные жители ищут давно. Обращались и в Росприроднадзор, и в прокуратуру. Недавно нанесли это место на карту свалок на сайте проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка».

«Мы нашли свежий мусор по датам на упаковках, пообщались с жителями деревни Каменка», - рассказал активист ОНФ Александр Зыканов.

Как сообщила главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области Валентина Королёва, «проводится внеплановая проверка. Факты были установлены. Будут приняты меры административного воздействия, составлен протокол на МО «Кимовский район». Выдано предписание об устранении выявленных нарушений, сроки будут на контроле».

Мы будем следить за развитием этой истории и о результатах проверки сообщим.
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