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24.01.2018 19:13 Большая Тула – лидер по долгам за газ в регионе Вести-Тула





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В результате без голубого топлива в 2017 году остались 3055 абонентов, которые в общей сложности задолжали 30 млн. рублей. В числе районов с наибольшей суммой просрочки платежей населения за газ остается Щёкинский - речь о 12,3 млн. рублей, на сто тысяч больше задолжали жители Новомосковского округа. Лидером в этой неблагополучной статистике является большая Тула - 52,5 млн. рублей.



43 тысячи абонентов задолжали компании «Газпром межрегионгаз Тула 132,7 млн. рублей. Таковы данные на 1 января 2018 года. За истекший год специалисты организации совместно с представителями службы судебных приставов и полицейскими провели порядка 200 совместных рейдов, в ходе которых производилась опись и арест имущества должников, а также отключение газоснабжения.В результате без голубого топлива в 2017 году остались 3055 абонентов, которые в общей сложности задолжали 30 млн. рублей. В числе районов с наибольшей суммой просрочки платежей населения за газ остается Щёкинский - речь о 12,3 млн. рублей, на сто тысяч больше задолжали жители Новомосковского округа. Лидером в этой неблагополучной статистике является большая Тула - 52,5 млн. рублей.

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