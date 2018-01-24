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24.01.2018 18:59 В Туле бороться со снегом будет «Снег» Вести-Тула





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За тем, как убраны центральные улицы, площади, скверы и иные важные для города места, ежечасно наблюдают видеокамеры, изображения с которых в реальном времени выводятся на мониторы, установленные в центре, сюда же стекаются телефонные жалобы жителей города.



Как сообщил первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин, «жители города могут позвонить либо на короткий номер 1391, городской 47-20-37, либо 112 и сообщить о проблемах с расчисткой снега. Нормативный срок устранения замечания - 48 часов, но это максимальный срок, и для нас он даже избыточный. Средний срок устранения замечаний – 7-8 часов. Проводим анализ и видим, какие управляющие компании отстают, какие территории упускаем».



На не убранные после снегопада улицы и дворы за последние двое суток туляки жаловались 14 раз. В администрации оружейной столицы представили новую систему городского мониторинга, которая так и называется «Снег». Работает она на базе Городской диспетчерской службы, начиная с этого года.За тем, как убраны центральные улицы, площади, скверы и иные важные для города места, ежечасно наблюдают видеокамеры, изображения с которых в реальном времени выводятся на мониторы, установленные в центре, сюда же стекаются телефонные жалобы жителей города.Как сообщил первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин, «жители города могут позвонить либо на короткий номер 1391, городской 47-20-37, либо 112 и сообщить о проблемах с расчисткой снега. Нормативный срок устранения замечания - 48 часов, но это максимальный срок, и для нас он даже избыточный. Средний срок устранения замечаний – 7-8 часов. Проводим анализ и видим, какие управляющие компании отстают, какие территории упускаем».





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