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24.01.2018 18:41 Супруга руководителя «Первого экспресса»: Мужу вменяют нарушения, которых он не совершал
Вести-Тула

Супруга руководителя «Первого экспресса»: Мужу вменяют нарушения, которых он не совершал

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Решение Привокзального районного суда Тулы об изменении меры пресечения бывшим руководителям банка «Первый экспресс» прокомментировала супруга одного из фигурантов этого дела Константина Томенчука Элла Селезнёва: «Я не согласна, мы будем обжаловать решение. Оно, на мой взгляд, совершенно неправомерное. Мужу вменяются нарушения, которых он не совершал. Все наши визиты к врачу согласовывались с судом, с УФСИН, то есть ничего противозаконного не было. На каждый шаг был документ, направление врача на медицинское обследование».

Ранее стало известно, что бывшие руководители банка «Первый экспресс» отныне будут дожидаться своего приговора в СИЗО. Накануне Привокзальный районный суд Тулы изменил меру пресечения троим основным фигурантам этого громкого уголовного дела. Напомним, обвинение в махинациях на сумму в 5 миллиардов рублей руководителям банка Константину Томенчуку, Сергею Худякову и Юлии Воробьёвой было предъявлено ещё в 2016 году.

Сейчас рассмотрение уголовного дела, которое содержит более 230 томов, близится к завершению. Государственные обвинители уже попросили у суда 18 с половиной лет колонии для Томенчука и Худякова, а так же 15 с половиной для Воробьёвой, и ходатайствовали в суде о более жёсткой мере пресечения.

Государственный обвинитель Наталья Гилько сообщила: «Доводы гособвинителя о нарушении домашнего ареста подсудимым Томенчуком признаны обоснованными, в связи с чем судом принято решение об изменении меры пресечения: подсудимым Томенчуку и Худякову – с домашнего ареста на заключение под стражу, подсудимой Воробьёвой – с подписки о невыезде на заключение под стражу. Подсудимые помещены в ФКУ СИЗО №1 города Тулы».
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