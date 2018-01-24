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24.01.2018 16:14 На сборе в Турции тульский «Арсенал» сыграл вничью с берлинским клубом Вести-Тула





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В начале второго тайма команде из 5-го эшелона немецкого футбола удалось забить два гола. На 74-й минуте счёт сравнял Игорь Горбатенко. 27 января «Арсенал» завершит первый сбор матчем против серебряного призёра чемпионата Азербайджана – клубом «Габала».



Футболисты тульского «Арсенала» на учебно-тренировочном сборе в Турции провели первый контрольный матч. Соперником стал клуб «Теннис-Боруссия» из Берлина. Встреча завершилась вничью – 2:2. Счёт открыл Эванс Кангва на 39-й минуте.В начале второго тайма команде из 5-го эшелона немецкого футбола удалось забить два гола. На 74-й минуте счёт сравнял Игорь Горбатенко. 27 января «Арсенал» завершит первый сбор матчем против серебряного призёра чемпионата Азербайджана – клубом «Габала».

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