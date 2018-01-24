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24.01.2018 15:41 Суд отправил руководителей банка «Первый экспресс» в СИЗО Вести-Тула





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Сейчас рассмотрение уголовного дела, которое содержит более 230 томов, близится к завершению. Государственные обвинители уже попросили у суда 18 с половиной лет колонии для Томенчука и Худякова, а так же 15 с половиной для Воробьёвой, и ходатайствовали в суде о более жёсткой мере пресечения.



Государственный обвинитель Наталья Гилько сообщила: «Доводы гособвинителя о нарушении домашнего ареста подсудимым Томенчуком признаны обоснованными, в связи с чем судом принято решение об изменении меры пресечения: подсудимым Томенчуку и Худякову – с домашнего ареста на заключение под стражу, подсудимой Воробьёвой – с подписки о невыезде на заключение под стражу. Подсудимые помещены в ФКУ СИЗО №1 города Тулы».



Бывшие руководители банка «Первый экспресс» отныне будут дожидаться своего приговора в СИЗО. Накануне Привокзальный районный суд Тулы изменил меру пресечения троим основным фигурантам этого громкого уголовного дела. Напомним, обвинение в махинациях на сумму в 5 миллиардов рублей руководителям банка Константину Томенчуку, Сергею Худякову и Юлии Воробьёвой было предъявлено ещё в 2016 году.Сейчас рассмотрение уголовного дела, которое содержит более 230 томов, близится к завершению. Государственные обвинители уже попросили у суда 18 с половиной лет колонии для Томенчука и Худякова, а так же 15 с половиной для Воробьёвой, и ходатайствовали в суде о более жёсткой мере пресечения.Государственный обвинитель Наталья Гилько сообщила: «Доводы гособвинителя о нарушении домашнего ареста подсудимым Томенчуком признаны обоснованными, в связи с чем судом принято решение об изменении меры пресечения: подсудимым Томенчуку и Худякову – с домашнего ареста на заключение под стражу, подсудимой Воробьёвой – с подписки о невыезде на заключение под стражу. Подсудимые помещены в ФКУ СИЗО №1 города Тулы».







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