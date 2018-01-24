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24.01.2018 18:57 Функции Технического центра Интернет передаются дочерней компании «РТК – Центр обработки данных» Государственный Интернет-канал "Россия" http://tula.rfn.ru





| фото | Общее собрание учредителей Координационного центра доменов .RU/.РФ приняло решение о передаче функций Технического центра (оператора реестров) национальных доменов .RU/.РФ в структуры Группы компаний ПАО «Ростелеком». Для обеспечения целостности, непрерывности, стабильности, устойчивости и защищенности функционирования российского сегмента сети Интернет и его критической инфраструктуры учреждена специальная организация – Общество с ограниченной ответственностью «Технический центр Интернет», являющееся дочерней структурой компании ООО «РТК – Центр обработки данных». ООО «РТК-ЦОД» – центр компетенции ГК ПАО «Ростелеком» в области услуг центров обработки данных, облачных сервисов и сетевых технологий.



Данное решение было принято по предложению Минкомсвязи РФ о передаче поддержки реестров национальных доменов .RU и .РФ компании с преимущественно государственным участием, а именно ПАО «Ростелеком». Передача поддержки в новую организацию дополнительно повысит надежность, стабильность и устойчивость работы реестров. В ООО «ТЦИ» по согласованию сторон будут переданы все лучшие наработки и технологии Технического центра Интернет, а также высококвалифицированные кадры, которые сегодня работают в АО «ТЦИ».



Андрей Воробьев, директор Координационного центра доменов .RU/.РФ: «Важнейшая задача Координационного центра – обеспечение стабильной и устойчивой работы российской системы интернет-адресации. Мы уверены, что новая организация, управляемая структурами ПАО «Ростелеком», сможет обеспечить все условия для бесперебойной работы национальных доменов, и передача функций пройдет совершенно незаметно для конечных пользователей».



«Поддержка национальных доменов – это очень большая ответственность для нас, но в ООО «Технический центр интернет» передаются все наработки, сделанные за эти годы, а также переходит персонал АО «ТЦИ». Поэтому я уверена в том, что переход пройдет совершенно незаметно для наших регистраторов и пользователей, а сочетание технических ноу-хау АО «ТЦИ» с огромным практическим опытом «Ростелекома» обеспечит хороший синергетический эффект. Другим регистратурам реестров, находящимся на обслуживании в АО «ТЦИ», сделано предложение перевести на обслуживание реестры своих доменов в ООО «ТЦИ». Кроме того,

ООО «ТЦИ» открыт к сотрудничеству и с другими реестрами и планирует оказывать услуги в рамках второго этапа программы New gTLD», - рассказала генеральный директор ООО «ТЦИ» Ольга Яковлева.



«АО «Технический центр Интернет» является прямым преемником Российского НИИ развития общественных сетей, учрежденного ИАЭ им. Курчатова в 1992г. Коллектив, последовательно работавший в этих организациях, в течение 24 лет поддерживал реестры национальных российских доменов .RU и .РФ, домена .SU. Мы приняли активное участие в программе ICANN по созданию новых доменов верхнего уровня, два из семи российских новых доменов также поддерживаются ТЦИ. В целом ТЦИ создал прецедент по созданию в России отдельного технического центра для поддержки доменов верхнего уровня, и опыт компании использовали другие технические центры, созданные гораздо позже. Я уверен, что вновь созданная организация справится с возложенной на нее задачей, и российские домены будут и дальше активно развиваться», - прокомментировал передачу поддержки реестров национальных доменов генеральный директор АО «ТЦИ» Алексей Платонов.



Напомним, что у ПАО «Ростелеком» есть большой опыт эксплуатации инфраструктурных элементов сети Интернет, его дочерняя компания - АО «Центр взаимодействия компьютерных сетей «МСК-IX» - уже много лет, помимо предоставления услуг крупнейшей национальной точки обмена трафиком, развивает и обслуживает DNS-сеть доменов верхнего уровня .RU, .РФ и .SU, а также других доменов первого и второго уровней. В целом, передача на аутсорсинг функций обслуживания элементов инфраструктуры сети Интернет крупным специализированным финансово устойчивым компаниям, к числу которых относится Ростелеком, вполне соответствует современным мировым трендам. В частности, в США домен .US по федеральному контракту поддерживает крупная публичная компания NeuStar.









