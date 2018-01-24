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24.01.2018 12:57 В Туле появилась мемориальная доска, посвященная Высоцкому "Вести-Тула"





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В 1966 году он выступал на сцене Дворца культуры в составе труппы театра на Таганке. Как выяснилось, с тульским краем Высоцкого связывали и родственные узы: его дед со стороны матери - наш земляк. Идея открыть доску Владимиру Высоцкому принадлежит клубу поклонников его творчества «Горизонт», поддержку оказал областной избирком, а затем и Тульская городская Дума.



«Живу везде - сейчас, к примеру, в Туле…». Эту поэтическую строчку Высоцкого отныне можно уточнить: не вообще в Туле, а на улице Демидовской. Сегодня на здании ДК Туламашзавода в торжественной обстановке была открыта мемориальная доска поэту, писателю, актеру.В 1966 году он выступал на сцене Дворца культуры в составе труппы театра на Таганке. Как выяснилось, с тульским краем Высоцкого связывали и родственные узы: его дед со стороны матери - наш земляк. Идея открыть доску Владимиру Высоцкому принадлежит клубу поклонников его творчества «Горизонт», поддержку оказал областной избирком, а затем и Тульская городская Дума.









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