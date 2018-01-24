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24.01.2018 12:08 Тульским налогоплательщикам советуют заглянуть на сайт ФНС России "Вести-Тула"





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Следует знать, что изменились реквизиты реорганизованных налоговых инспекций. Это необходимо учитывать при заполнении платежных поручений на уплату налогов и страховых взносов, а также других документов, где предусмотрены эти обязательные реквизиты.



Новая информация об адресах, контактах и реквизитах размещена на сайте ФНС России. Не поленитесь познакомиться с ней, чтобы ваши налоги не попали в категорию «невыясненных платежей».







Новый год начался для налоговых инспекций России и нашего региона в том числе с реорганизации. С 1-го января в Туле действует единая городская инспекция, которая обслуживает налогоплательщиков всех районов города, независимо от места жительства и расположения объектов имущества, по трем адресам: ул. Калинина, д. 3; ул. Тургеневская, д.66; ул.Смидович, д.20-б.Следует знать, что изменились реквизиты реорганизованных налоговых инспекций. Это необходимо учитывать при заполнении платежных поручений на уплату налогов и страховых взносов, а также других документов, где предусмотрены эти обязательные реквизиты.Новая информация об адресах, контактах и реквизитах размещена на сайте ФНС России. Не поленитесь познакомиться с ней, чтобы ваши налоги не попали в категорию «невыясненных платежей».

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