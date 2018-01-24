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24.01.2018 11:23 У тульских саперов появилась новая спецтехника Виталий Моторин





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Взрывчатка - следующий этап, ее закладку саперы производят без камеры. Шести килограммов промышленного аммонита для пары больших бомб и десятка тех что поменьше вполне достаточно.



Подобных 122 миллиметровых снарядов и похожих на них, оставшихся еще со времен Великой Отечественной войны, в Тульской области больше всего находят в Чернском, Арсеньевском и Белевском районах, где в 1941 году проходили самые ожесточенные бои. Именно там чаще всего и можно заметить машину с яркой надписью разминирование на борту. Эта служба существует в регионе уже два десятилетия и работы меньше не становится.



Чаще всего подобные подарки областным саперам преподносят поисковики во время ежегодной вахты памяти или жители удаленных деревень, чуть глубже обычного вскопавшие огород. Возить опасные грузы приходится много и далеко. А вот машина на которой это делали, требованиям отвечать напрочь перестала. Эта новая подарок областного правительства - совсем другое дело.



Как рассказал начальник группы выполнения специальных работ областной поисково-спасательной службы Михаил Кошелев, «…автомобиль оснащен системой пожаротушения и специальные контейнеры для перевозки взрывоопасных грузов и взрывчатки».



Ржаветь без дела, этой новой технике уж точно не придется. 65 выездов на разминирование за прошлый год. Такова статистика ее предшественницы.

Учебные авиационные бомбы, муляжи, болванки и уже деактивированные артиллерийские и минометные снаряды укладывают в глубине заброшенного карьера.Взрывчатка - следующий этап, ее закладку саперы производят без камеры. Шести килограммов промышленного аммонита для пары больших бомб и десятка тех что поменьше вполне достаточно.Подобных 122 миллиметровых снарядов и похожих на них, оставшихся еще со времен Великой Отечественной войны, в Тульской области больше всего находят в Чернском, Арсеньевском и Белевском районах, где в 1941 году проходили самые ожесточенные бои. Именно там чаще всего и можно заметить машину с яркой надписью разминирование на борту. Эта служба существует в регионе уже два десятилетия и работы меньше не становится.Чаще всего подобные подарки областным саперам преподносят поисковики во время ежегодной вахты памяти или жители удаленных деревень, чуть глубже обычного вскопавшие огород. Возить опасные грузы приходится много и далеко. А вот машина на которой это делали, требованиям отвечать напрочь перестала. Эта новая подарок областного правительства - совсем другое дело.Как рассказал начальник группы выполнения специальных работ областной поисково-спасательной службы Михаил Кошелев, «…автомобиль оснащен системой пожаротушения и специальные контейнеры для перевозки взрывоопасных грузов и взрывчатки».Ржаветь без дела, этой новой технике уж точно не придется. 65 выездов на разминирование за прошлый год. Такова статистика ее предшественницы.









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