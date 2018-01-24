НОВОСТИ | Общество







24.01.2018 10:46 Жители Щекинского района испытывают трудности из-за долгов УК "Вести-Тула"





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По версии следствия, в период с 1 января 2015 года по 1 октября 2017 года в Щекинском районе общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис и благоустройство» не перечисляло полученные от населения за услуги водоснабжения деньги в сумме более 3 миллионов 240 тысяч рублей в ресурсоснабжающую организацию, а вместо этого направило их на другие нужды.



Из-за возникшего долга на основании решения суда, водоснабжающая организация была вынуждена ввести частичное ограничение режима потребления электроэнергии, что привело к существенному снижению давления подаваемой в жилые дома холодной воды в поселке Юбилейном, деревне Ясная Поляна и селе Селиванове Щекинского района. Расследование уголовного дела продолжается.







В трех населенных пунктах Щекинского района жители испытывают на себе нехватку воды. В Тульской области возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями со стороны управляющей компании.По версии следствия, в период с 1 января 2015 года по 1 октября 2017 года в Щекинском районе общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис и благоустройство» не перечисляло полученные от населения за услуги водоснабжения деньги в сумме более 3 миллионов 240 тысяч рублей в ресурсоснабжающую организацию, а вместо этого направило их на другие нужды.Из-за возникшего долга на основании решения суда, водоснабжающая организация была вынуждена ввести частичное ограничение режима потребления электроэнергии, что привело к существенному снижению давления подаваемой в жилые дома холодной воды в поселке Юбилейном, деревне Ясная Поляна и селе Селиванове Щекинского района. Расследование уголовного дела продолжается.

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