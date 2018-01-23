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НОВОСТИ | Общество



23.01.2018 19:22 Тульские десантники готовятся к лыжному переходу в Рязань
Олег Масальский

Тульские десантники готовятся к лыжному переходу в Рязань

| фото |
Они разрезают не только небесную синеву своими парашютами, но и покоряют заснеженные просторы на лыжах. Ведь для них нет задач невыполнимых! 30 военнослужащих 106 дивизии ВДВ в эти дни готовятся совершить лыжный переход протяженностью почти в полтысячи километров.

«Мы получили новые лыжи, утепленные ботинки. Есть коврик, спальный мешок, сменная одежда», - показывает санитарный инструктор 173 разведывательного батальона 106-й Тульской гвардейской дивизии ВДВ Сергея Рябых.

Он будет отвечать во время перехода за медицинскую помощь своим товарищам. Протяженность маршрута не маленькая, и проложен он так, что наши десантники в общей сложности пройдут на лыжах через две области - Тульскую и Рязанскую, побывают в 11-ти городах и населённых пунктах, где примут участие в различный военно- патриотических мероприятиях: от возложения на братских мемориалах до товарищеского футбольного матча, который запланирован в Новомосковске.

Как рассказал заместитель командира по работе с личным составом 106 Тульской гвардейской дивизии ВДВ Алексей Быков, «совместно с администрациями муниципальных образований будут проводиться встречи с допризывной молодежью, с патриотическими клубами, уроки мужества. ВИА «Крылатая гвардия» даст концерт».

Хотя каждый из тульских десантников, отобранных для этого перехода, с лыжами на «ты», преодолеть 500 километров по пересеченной местности именно на беговых лыжах не так просто, а потому до старта, а он намечен на 3 февраля, - усиленные тренировки и инструктажи.

Конечно, сопровождать в этом переходе лыжную команду наших десантников будет группа обеспечения, полевая кухня. Ночёвки организованы в населённых пунктах. А финишировать туляки будут сразу с несколькими отрядами бойцов ВДВ со всей страны 20 февраля в Рязани.
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