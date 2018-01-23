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23.01.2018 19:00 Тульскую молодёжь решили наградить за любовь к селфи Вести-Тула





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Как рассказал координатор проекта «СелфиВЫБОР71» Павел Вишневский, «к каждому конкурсу предусмотрен свой призовой фонд. Ко всем праздникам, кроме Дня воссоединения с Крымом, будет разыграно 10 подарков, они будут тематические. Соответственно, если мы говорим о 8 Марта, то это что-то связанное с красотой, подарки для девушек. На День всех влюбленных - сертификаты на романтический ужин в ресторане. Самый большой розыгрыш будет проходить 18 марта, ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Он будет включать в себя 15 гаджетов «Apple», также некоторые счастливчики получат возможность отправиться в путешествие в Крым».



Организатор проекта, председатель региональной общественной организации по поддержке молодежи «Добрый мир» Антон Неклюдов рассказал, что «очень приятно проводить для молодежи такие мероприятия, заинтересовывать их в разных направлениях. Я так думаю, что на этом все не заканчивается. Мы рады поддержать такие начинания».



Сделать селфи и получить «Айфон»! Такая акция проходит в Туле и призывает к участию молодежь от 18 до 35 лет, которая знает толк в хештегах и лайках. Конкурсы приурочены к знаковым для всей страны датам: День защитника отечества, Международный женский день, День воссоединения с Крымом, День космонавтики и даже День влюблённых. Участникам требуется выложить в социальную сеть оригинальный снимок и обозначить двумя хештегами: первый и обязательный для всех – «Селфивыбор71» и второй в зависимости от категории, к которой относится фотография.Как рассказал координатор проекта «СелфиВЫБОР71» Павел Вишневский, «к каждому конкурсу предусмотрен свой призовой фонд. Ко всем праздникам, кроме Дня воссоединения с Крымом, будет разыграно 10 подарков, они будут тематические. Соответственно, если мы говорим о 8 Марта, то это что-то связанное с красотой, подарки для девушек. На День всех влюбленных - сертификаты на романтический ужин в ресторане. Самый большой розыгрыш будет проходить 18 марта, ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Он будет включать в себя 15 гаджетов «Apple», также некоторые счастливчики получат возможность отправиться в путешествие в Крым».Организатор проекта, председатель региональной общественной организации по поддержке молодежи «Добрый мир» Антон Неклюдов рассказал, что «очень приятно проводить для молодежи такие мероприятия, заинтересовывать их в разных направлениях. Я так думаю, что на этом все не заканчивается. Мы рады поддержать такие начинания».





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