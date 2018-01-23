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23.01.2018 18:37 От туляков ждут вопросы о гриппе Вести-Тула





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С 22 января организована «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ. По телефонам 37-33-25, 37-07-06 специалисты Управления и Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области ответят на вопросы о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, правилах ношения масок, необходимости соблюдения температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры, дадут рекомендации родителям, как уберечь детей от заболеваний в период эпидподъема.



Уровень заболеваемости ОРВИ в Тульском регионе за неделю вырос почти на 19%. В области зарегистрировано 4778 случаев, в Туле 2408, что ниже эпидемического порога на 14%, сообщает Управление Роспотребнадзора. По результатам еженедельного лабораторного мониторинга заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.С 22 января организована «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ. По телефонам 37-33-25, 37-07-06 специалисты Управления и Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области ответят на вопросы о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, правилах ношения масок, необходимости соблюдения температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры, дадут рекомендации родителям, как уберечь детей от заболеваний в период эпидподъема.

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