НОВОСТИ | Общество







23.01.2018 17:29 В Тульской области создадут 4000 рабочих мест в сельском хозяйстве Вести-Тула





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Кроме того, в текущем году будет дан старт одиннадцати новым на сумму 23 миллиарда рублей. Начали работать семь ферм компания «Мираторг», планируется открыть еще четыре. Создано 466 рабочих мест. В этом году проект будет полностью завершен. Что касается подготовки кадров, ведущие сельхозпредприятия и министерство сельского хозяйства региона заключили соглашения о сотрудничестве с профильными учебными заведениями Тульской области.



В Тульском регионе будет создано 4000 новых рабочих мест в сфере АПК - об этом шла речь на оперативном совещании в Правительстве области. Так, в 2017 году завершено пять проектов общей стоимостью более 6 миллиардов рублей, создано порядка 650 рабочих мест. Продолжается реализация 15 проектов на общую сумму свыше 73 миллиардов рублей. Срок реализации данных проектов - 2018-2020 годы.Кроме того, в текущем году будет дан старт одиннадцати новым на сумму 23 миллиарда рублей. Начали работать семь ферм компания «Мираторг», планируется открыть еще четыре. Создано 466 рабочих мест. В этом году проект будет полностью завершен. Что касается подготовки кадров, ведущие сельхозпредприятия и министерство сельского хозяйства региона заключили соглашения о сотрудничестве с профильными учебными заведениями Тульской области.

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