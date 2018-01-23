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23.01.2018 17:03 Жалобы работников «Тулачермета» власти Тулы объяснили нарушением расписания автобусов Вести-Тула





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Мониторинг на протяжении последних четырёх дней показал, что полной загрузки транспорта на сегодняшний день не наблюдается - в лучшем случае автобусы заполняются на 75%. Правда, по словам сити-менеджера, были выявлены нарушения в соблюдении расписания движения транспорта.



Губернатор Алексей Дюмин предложил главе администрации Тулы встретиться с инициативной группой предприятия «Тулачермет», чтобы поговорить с людьми и закрыть вопрос.



Добраться на работу и с неё домой стало настоящей проблемой для сотрудников «Тулачермета» - об этом они пожаловались в коллективном письме губернатору. Глава администрации Тулы Евгений Авилов отметил, что в сторону металлургического предприятия ходят четыре маршрута.Мониторинг на протяжении последних четырёх дней показал, что полной загрузки транспорта на сегодняшний день не наблюдается - в лучшем случае автобусы заполняются на 75%. Правда, по словам сити-менеджера, были выявлены нарушения в соблюдении расписания движения транспорта.Губернатор Алексей Дюмин предложил главе администрации Тулы встретиться с инициативной группой предприятия «Тулачермет», чтобы поговорить с людьми и закрыть вопрос.







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