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НОВОСТИ | Общество



23.01.2018 16:46 Сергей Галкин: Фраза «Вор должен сидеть в тюрьме» пока актуальна
Вести-Тула

Сергей Галкин: Фраза «Вор должен сидеть в тюрьме» пока актуальна

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В 2017 году в Тульской области было раскрыто более 7000 преступлений. Об этом сегодня генерал Сергей Галкин сообщил в ходе расширенного заседания коллегии регионального УМВД. На сегодняшний день наша губерния занимает четвёртое место по раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений. Если же смотреть в целом по России, то в Тульской области этот показатель значительно превышает средний по стране.

По словам начальника УМВД России по Тульской области Сергея Галкина, «важнейшей частью профилактики остаётся привлечение к ответственности лиц, которые виновны в совершении преступлений как подтверждение принципа неотвратимости наказания. Знаменитая фраза из фильма «Вор должен сидеть в тюрьме», а сейчас и мошенник тоже, пока является очень актуальной».

На заседании коллегии выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин: «Хочу отметить, что в прошлом году УМВД России по Тульской области по многим направлениям были достигнуты положительные результаты. Сохранилась тенденция снижения количества тяжких и особо тяжких преступлений. Есть успехи в профилактической работе с несовершеннолетними. Сократилось количество ДТП, в том числе со смертельным исходом. Уверен, что ответственность и самоотдача сотрудников тульской полиции всегда будут залогом безопасности граждан».













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