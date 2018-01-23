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23.01.2018 16:18 В Тульской области водитель «Шевроле» во время обгона протаранил «ЗАЗ» Вести-Тула





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В Туле на улице Октябрьской под колёса вазовской «шестёрки» попал пожилой мужчина, который выходил из трамвая. Пешеход был доставлен в больницу.



На 125-м километре автодороги «Кашира - Серебряные пруды - Кимовск - Узловая» водитель автомобиля «Шевроле Кобальт» во время обгона по встречной полосе совершил столкновение с «ЗАЗ Шанс», который загорелся после удара. Водитель автомобиль «ЗАЗ Шанс» и 8-летняя девочка-пассажир госпитализированы, второй пассажир - мужчина - получил травмы, несовместимые с жизнью. Также пострадал и был госпитализирован водитель «Шевроле».В Туле на улице Октябрьской под колёса вазовской «шестёрки» попал пожилой мужчина, который выходил из трамвая. Пешеход был доставлен в больницу.

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