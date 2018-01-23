НОВОСТИ | Общество







23.01.2018 15:51 Работники тульской оборонки награждены госнаградами Вести-Тула





| фото |



Почётное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено Евгению Макарьеву - главному конструктору «Туламашзавода», а также Виталию Истратову - наладчику оборудования и Нине Рязанцевой - ведущему инженеру по нормированию труда «Тульского патронного завода». Глава региона Алексей Дюмин поздравил награждённых с этим знаковым событием.



За большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу Владимир Путин отметил заслуги работников Тульской области, подписав Указ об их награждении государственными наградами. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены Александр Каплунов - оператор станков и Анатолий Тимофеев - слесарь «Туламашзавода».Почётное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено Евгению Макарьеву - главному конструктору «Туламашзавода», а также Виталию Истратову - наладчику оборудования и Нине Рязанцевой - ведущему инженеру по нормированию труда «Тульского патронного завода». Глава региона Алексей Дюмин поздравил награждённых с этим знаковым событием.

Читать @gtrktula

















